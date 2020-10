Covid-19 e alimentazione | rafforziamo le nostre difese immunitarie

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 3 ottobre 2020) Con l’autunno alle porte e la pandemia di19 che non accenna a diminuire, dobbiamo curare la nostra salute per cercare di tenerci in perfetta forma e con tutte lesollevate. Infatti, avere un sistema immunitario efficiente è fondamentale per difenderci dalle infezioni, non solo dal19, ma anche da tutti gli altri virus e batteri, che, con i primi freddi ed i violenti cambi di temperatura e di umidità, sono in agguato. Dovremmo cercare di evitare il più possibile queste infezioni che, in molti casi, presentano gli stessi sintomi della prime fasi del coronavirus, quindi, senza un test, sarà difficile capire se siamo stati contagiati o se ci siamo semplicemente raffreddati. Inoltre, questo maledetto virus colpisce soprattutto chi in ...