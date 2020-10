Coronavirus | Airbnb Usa e Canada ferma prenotazioni Halloween

ZioKlint : RT @lucabattanta: 6 febbraio 2020. Stato di emergenza dichiarato da una settimana(31/1) e i nostri eroi governativi alle prese con involtin… - Toniapatty : RT @lucabattanta: 6 febbraio 2020. Stato di emergenza dichiarato da una settimana(31/1) e i nostri eroi governativi alle prese con involtin… - ARIZONA49 : RT @lucabattanta: 6 febbraio 2020. Stato di emergenza dichiarato da una settimana(31/1) e i nostri eroi governativi alle prese con involtin… - mazzanti_giu : RT @lucabattanta: 6 febbraio 2020. Stato di emergenza dichiarato da una settimana(31/1) e i nostri eroi governativi alle prese con involtin… - PonytaEle : RT @lucabattanta: 6 febbraio 2020. Stato di emergenza dichiarato da una settimana(31/1) e i nostri eroi governativi alle prese con involtin… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Airbnb

Gazzetta di Parma

ROMA, 03 OTT - Airbnb ha cancellato le prenotazioni di una notte negli Stati Uniti e in Canada per Halloween, nel timore di party e assembramenti pericolosi per la diffusione del contagio di coronavir ...Airbnb ha fermato le prenotazioni di una notte negli Stati Uniti e in Canada per Halloween, nel timore di party e assembramenti pericolosi per la diffusione del contagio di coronavirus. Lo comunica, c ...