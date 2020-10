Coronavirus, Walter Ricciardi: “Siamo a un bivio, dipende da noi” (Di sabato 3 ottobre 2020) “Siamo a un bivio e dipende da noi: distanziamento, mascherina, igiene delle mani e degli ambienti di vita e di lavoro, scaricamento dell’App immuni, vaccino antinfluenzale“. E’ il monito lanciato via Twitter da Walter Ricciardi, docente di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. L’esperto ricorda quello che ogni cittadino può fare per contribuire ad arginare il virus, pubblicando un grafico che mostra il raffronto fra gli andamenti dei contagi da Coronavirus Sars CoV-2 confermati nei diversi Paesi, fra cui l’Italia, la cui curva scorre poco sotto quella della Germania.L'articolo Coronavirus, Walter Ricciardi: ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) “Siamo a unda noi: distanziamento, mascherina, igiene delle mani e degli ambienti di vita e di lavoro, scaricamento dell’App immuni, vaccino antinfluenzale“. E’ il monito lanciato via Twitter da, docente di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. L’esperto ricorda quello che ogni cittadino può fare per contribuire ad arginare il virus, pubblicando un grafico che mostra il raffronto fra gli andamenti dei contagi daSars CoV-2 confermati nei diversi Paesi, fra cui l’Italia, la cui curva scorre poco sotto quella della Germania.L'articolo: ...

mirianagrassi1 : RT @PatriziaTenda: Trump ricoverato all'ospedale Walter Reed. Obama: Il Presidente Trump ha il #coronavirus . Dovremmo mandargli un bigliet… - NickIannello64 : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 #Trump ricoverato all'ospedale militare Walter Reed: 'Mi sento come se potessi uscire oggi' https://t.c… - liberadidonna1 : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 #Trump ricoverato all'ospedale militare Walter Reed: 'Mi sento come se potessi uscire oggi' https://t.c… - RaiNews : #coronavirus #covid19 #Trump ricoverato all'ospedale militare Walter Reed: 'Mi sento come se potessi uscire oggi' - psicoabile : 'Un errore fare i tamponi agli asintomatici', dice Walter Ricciardi -