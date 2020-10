Coronavirus | Trump ricoverato in ospedale “Penso stia andando bene”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 3 ottobre 2020) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald, è statoal Walter Reed National Medical Center di Washington: febbricitante e affaticato,– risultato positivo ieri alassieme alla moglie Melania – ha abbandonato la Casa Bianca raggiungendo il suo elicottero, Marine One, che lo ha condotto in. Indossava la mascherina. In un video precedentemente postato su Twitter,, 74 anni, ha detto: “Penso che andrà bene, ma dobbiamo assicurarci che tutto vada per il meglio. La first lady sta molto bene. Grazie a tutti”. La Casa Bianca ha assicurato che il presidente “è affaticato ma di buon umore” ed è stato condotto inper ...