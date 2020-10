Coronavirus, Trump in ospedale. Medici: “Sta molto bene, non ha più febbre”. Fonti: “Era molto preoccupante. Cruciali prossime 48 ore” (Di sabato 3 ottobre 2020) Donald Trump “sta molto bene, siamo estremamente contenti dei progressi che ha fatto”, ha detto il medico della Casa Bianca Sean Conley, anche se il presidente americano è ancora ricoverato in via precauzionale in un ospedale militare poche ore dopo che è stata diffusa la notizia della sua positività al Coronavirus: è stato trasportato “per precauzione”, come dice la Casa Bianca, al Walter Reed Medical Center, conosciuto come l’ospedale dei presidenti. Trump “continuerà a lavorare da lì”, ha sottolineato la portavoce Kaleygh McEnany. Un’informazione che si collega a un’altra precisazione che la Casa Bianca ha voluto fare: non ci sarà un trasferimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Donald“sta, siamo estremamente contenti dei progressi che ha fatto”, ha detto il medico della Casa Bianca Sean Conley, anche se il presidente americano è ancora ricoverato in via precauzionale in unmilitare poche ore dopo che è stata diffusa la notizia della sua positività al: è stato trasportato “per precauzione”, come dice la Casa Bianca, al Walter Reed Medical Center, conosciuto come l’dei presidenti.“continuerà a lavorare da lì”, ha sottolineato la portavoce Kaleygh McEnany. Un’informazione che si collega a un’altra precisazione che la Casa Bianca ha voluto fare: non ci sarà un trasferimento ...

matteosalvinimi : #Salvini: Trump positivo al coronavirus: che schifo quelli che, anche in Italia, godono delle malattie e disgrazie… - ilpost : Donald Trump è risultato positivo al coronavirus - HuffPostItalia : Donald Trump e Melania positivi al coronavirus: 'Siamo in quarantena' - clikservernet : Coronavirus, Trump in ospedale. Medici: “Sta molto bene, non ha più febbre”. Fonti: “Era molto preoccupante. Crucia… - Noovyis : (Coronavirus, Trump in ospedale. Medici: “Sta molto bene, non ha più febbre”. Fonti: “Era molto preoccupante. Cruci… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Trump Trump in ospedale, il bollettino medico: "Il presidente sta molto bene, ma tempi dimissioni non prevedibili" la Repubblica CORONAVIRUS - I medici: "Trump sta molto bene, lui: "Mi sento come se potessi uscire oggi"

"Stamane il presidente sta molto bene": lo ha detto il medico della Casa Bianca Sean Conley in un briefing all'ospedale militare Walter Reed, dove il presidente è ricoverato per il Covid-19. Trump non ...

Coronavirus, Cicchitto (ReL): “Tra esecutivo e regioni è una bella gara a chi ha sbagliato di più”

Per parte sua Salvini ha imitato Trump nel sottovalutare l’uso delle mascherine e queste predicazioni hanno dato un pessimo segnale ai giovani. Le conseguenze di due mesi di stupidità le vediamo oggi.

"Stamane il presidente sta molto bene": lo ha detto il medico della Casa Bianca Sean Conley in un briefing all'ospedale militare Walter Reed, dove il presidente è ricoverato per il Covid-19. Trump non ...Per parte sua Salvini ha imitato Trump nel sottovalutare l’uso delle mascherine e queste predicazioni hanno dato un pessimo segnale ai giovani. Le conseguenze di due mesi di stupidità le vediamo oggi.