Coronavirus, Trump dall'ospedale: 'Sta andando bene, credo' | I medici: 'E' in condizioni molto buone' (Di sabato 3 ottobre 2020) 'Sta andando bene, credo. Grazie a voi tutti, con affetto!!!': E' il tweet del presidente Usa Donald Trump dall'ospedale Watter Reed, dov'è ricoverato. Trump in ospedale respira senza bisogno dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 ottobre 2020) 'Sta. Grazie a voi tutti, con affetto!!!': E' il tweet del presidente Usa DonaldWatter Reed, dov'è ricoverato.inrespira senza bisogno dell'...

e al Congresso al fine di accelerare l'approvazione di un ulteriore pacchetto di stimoli per far fronte all'emergenza economica scatenata dal Coronavirus. Ed è subito allarme. Nonostante Donald Trump ...

Il problema di Trump nel 2020 è quello di Cheney nel 1978: chi chi andrà a fare campagna al suo posto nelle due settimane di quarantena? Nel basement ora c'è lui. La moglie Melania è fuori gioco per ...

