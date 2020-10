Coronavirus Trump, arrivano gli auguri di Kim: “Spero guarisca presto” (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo la positività al Coronavirus di Donald Trump, arrivano gli auguri di pronta guarigione anche dal dittatore nordcoreano, Kim Jong-Un. Continua il periodo nero di Donald Trump. Infatti il presidente americano, in piena campagna elettorale, non solo sta vedendo scendere vertiginosamente i suoi consensi ma ha anche contratto il Coronavirus. La notizia è arrivata subito … L'articolo Coronavirus Trump, arrivano gli auguri di Kim: “Spero guarisca presto” proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo la positività aldi Donaldglidi pronta guarigione anche dal dittatore nordcoreano, Kim Jong-Un. Continua il periodo nero di Donald. Infatti il presidente americano, in piena campagna elettorale, non solo sta vedendo scendere vertiginosamente i suoi consensi ma ha anche contratto il. La notizia è arrivata subito … L'articologlidi Kim: “Speropresto” proviene da .

matteosalvinimi : #Salvini: Trump positivo al coronavirus: che schifo quelli che, anche in Italia, godono delle malattie e disgrazie… - ilpost : Donald Trump è risultato positivo al coronavirus - HuffPostItalia : Donald Trump e Melania positivi al coronavirus: 'Siamo in quarantena' - parloamestessa : RT @Agenzia_Ansa: Trump ricoverato in ospedale per il coronavirus, trasferito in elicottero. Rinviate o virtuali le prossime tappe della ca… - louisfornellist : Un po' di risposte su #Trump e il #coronavirus - Il Post -