Coronavirus: sale a 2844 il numero dei nuovi casi. Il governo valuta nuove limitazioni (Di sabato 3 ottobre 2020) Mentre gli Stati Uniti sono in apprensione per le condizioni di salute del Presidente Donald Trump, anche in Italia si comincia a temere per i dati che, con l’avanzare delle giornate autunnali, si fanno via via più funesti. Il numero dei nuovi casi continua ad aumentare e, dopo la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021, non è escluso che il governo possa varare un nuovo Dpcm contenente nuove misure restrittive. Il documento sarà infatti discusso dal ministro della Salute Speranza il prossimo martedì e firmato, salvo imprevisti, il giorno successivo. Aumentano i casi: il bollettino Il bollettino del 3 ottobre conta un nuovo aumento dei nuovi casi positivi al Covid-19. I numeri che spaventano ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 3 ottobre 2020) Mentre gli Stati Uniti sono in apprensione per le condizioni di salute del Presidente Donald Trump, anche in Italia si comincia a temere per i dati che, con l’avanzare delle giornate autunnali, si fanno via via più funesti. Ildeicontinua ad aumentare e, dopo la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021, non è escluso che ilpossa varare un nuovo Dpcm contenentemisure restrittive. Il documento sarà infatti discusso dal ministro della Salute Speranza il prossimo martedì e firmato, salvo imprevisti, il giorno successivo. Aumentano i: il bollettino Il bollettino del 3 ottobre conta un nuovo aumento deipositivi al Covid-19. I numeri che spaventano ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sale Coronavirus, indice Rt sopra la soglia in 12 regioni: sale l’età media dei positivi Il Riformista Covid-19, 401 positivi, tra loro anche Elmas del Napoli

NAPOLI – Aumentano ancora i positivi in Campania. Sono 401 rispetto ai 392 di ieri peraltro con meno tamponi effettuati: 7.498 nelle ultime 24 ore rispetto ai precedenti 8.482. Il totale dei positivi ...

CORONAVIRUS CAMPANIA, BOLLETTINO 3 OTTOBRE/ +401 casi, 1.183 positivi in due giorni

