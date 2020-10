Coronavirus, quaranta scienziati chiedono i dati su «Sputnik V». Mosca risponde con la «Macchina del fango» (Di sabato 3 ottobre 2020) Il mese scorso una lettera aperta firmata da 40 scienziati avanzava dubbi e chiedeva chiarimenti sui dati forniti dal Centro Gamaleya e dal fondo sovrano Rdif (Russian irect Investment Fund), riguardo al vaccino russo anti-Coronavirus Sputnik V. Le cose, da allora, si sono evolute piuttosto lentamente. Al momento abbiamo a disposizione solo lo studio pubblicato su The Lancet. Intanto, Nature ha fatto eco alla richiesta di chiarimenti, ospitata nel blog di Enrico Bucci, Cattivi scienziati. Poco prima dell’intervento di Nature, però, Bucci, adjunct professor presso la Temple University di Philadelphia, titolare della società di revisione degli articoli scientifici Resis srl, ha subito la “clonazione” della sua pagina Facebook. Memori del prezioso aiuto che ha ... Leggi su open.online (Di sabato 3 ottobre 2020) Il mese scorso una lettera aperta firmata da 40avanzava dubbi e chiedeva chiarimenti suiforniti dal Centro Gamaleya e dal fondo sovrano Rdif (Russian irect Investment Fund), riguardo al vaccino russo anti-V. Le cose, da allora, si sono evolute piuttosto lentamente. Al momento abbiamo a disposizione solo lo studio pubblicato su The Lancet. Intanto, Nature ha fatto eco alla richiesta di chiarimenti, ospitata nel blog di Enrico Bucci, Cattivi. Poco prima dell’intervento di Nature, però, Bucci, adjunct professor presso la Temple University di Philadelphia, titolare della società di revisione degli articoli scientifici Resis srl, ha subito la “clonazione” della sua pagina Facebook. Memori del prezioso aiuto che ha ...

