Coronavirus: positivo Andrea Sannino, autore della canzone simbolo del lockdown a Napoli (Di sabato 3 ottobre 2020) La sua "Abbracciame" è stata la canzone simbolo dei primi giorni del lockdown a Napoli, quando ogni sera veniva cantata nei flash mob improvvisati dai balconi. Andrea Sannino, cantautore napoletano con all'attivo tre album e diversi singoli, è risultato positivo al Covid-19. E' lui stesso a renderlo noto con un post pubblicato queta mattina su Facebook e rivolto ai suoi fans: "Ho avuto qualche decimo di febbre martedì scorso – spiega – e già da quel giorno sono rimasto a casa. Poi ho fatto il tampone e ieri sera mi hanno chiamato per l'esito. Voglio tranquillizzarvi sulle mie condizioni: sto bene, anzi oggi mi sento addirittura meglio. Anche la mia famiglia sta bene, in isolamento ..."

Il bollettino a fronte di 3.918 tamponi effettuati. Con queste cifre gli attualmente positivi (casi totali meno decessi e guariti) arrivano a 2.761, di cui 238 ...

Coronavirus, bollettino regionale: 111 nuovi casi positivi, 10 nel foggiano. I casi attualmente positivi sono 2.761

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 3 ottobre 2020 in Pug ...

