Coronavirus, per Trump “fondamentali le prossime 48 ore” (Di sabato 3 ottobre 2020) La Cnn cita una fonte vicina alla Casa Bianca: «I parametri vitali del presidente sono stati molto preoccupanti» Leggi su lastampa (Di sabato 3 ottobre 2020) La Cnn cita una fonte vicina alla Casa Bianca: «I parametri vitali del presidente sono stati molto preoccupanti»

SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI Positività al covid-19 per Zielinski e un collaboratore #SkySport #Napoli #Zielinski #Coronavirus - mante : L’elenco delle persone importanti che hanno ridicolizzato il coronavirus per poi prenderselo sta diventando molto accurato. - stanzaselvaggia : Giulio Golia positivo al Coronavirus. Tra le altre cose era al processo Vannini in aula il 30 e non ha fatto le sue… - ric_bra74 : RT @LucaGattuso: In questa tabella ho riassunto l'andamento dei positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi regione per reg… - LaStampa : Coronavirus, per Trump “fondamentali le prossime 48 ore” -