Coronavirus, non può permettersi uno smartphone per seguire le lezioni online. 15enne si suicida (Di sabato 3 ottobre 2020) Una ragazzina di soli 15 anni si è tolta la vita perchè la famiglia non aveva la possibilità economica di acquistarle uno smarphone con il quale avrebbe potuto seguire i corsi di studi online Perdere preziosa istruzione a causa della carenza di risorse informatiche e arrivare al punto da decidere di suicidarsi. Quello che potrebbe … L'articolo Coronavirus, non può permettersi uno smartphone per seguire le lezioni online. 15enne si suicida NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 3 ottobre 2020) Una ragazzina di soli 15 anni si è tolta la vita perchè la famiglia non aveva la possibilità economica di acquistarle uno smarphone con il quale avrebbe potutoi corsi di studiPerdere preziosa istruzione a causa della carenza di risorse informatiche e arrivare al punto da decidere dirsi. Quello che potrebbe … L'articolo, non puòunoperlesiNewNotizie.it.

emenietti : allora, daccapo. si è positivi al coronavirus, non alla covid-19. si può essere positivi al coronavirus e non m… - stanzaselvaggia : Giulio Golia positivo al Coronavirus. Tra le altre cose era al processo Vannini in aula il 30 e non ha fatto le sue… - WRicciardi : le scommesse non basate sull’evidenza scientifica si perdono sempre @CarloCalenda - mister_ricci : Se non dai il 3-0 a tavolino crei un precedente che teoricamente potrebbe far vincere lo scudetto al Crotone o mand… - kisimaio : RT @kisimaio: la gente ancora non ci arriva che questi non sono italiani, ma Vichinghi, quelli con le corna sulla testa. Coronavirus Lombar… -