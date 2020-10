Coronavirus: Mattarella, 'preoccupati per aumento contagi e dolore per vittime' (Di sabato 3 ottobre 2020) Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Non posso tacere la preoccupazione per l'aumento del ritmo del contagio della pandemia e il dolore per le vittime che ancora giorno per giorno dobbiamo registrare". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 'Concerto per Dante' al Quirinale. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Non posso tacere la preoccupazione per l'del ritmo delo della pandemia e ilper leche ancora giorno per giorno dobbiamo registrare". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 'Concerto per Dante' al Quirinale.

