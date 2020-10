Coronavirus, Mattarella “preoccupati per aumento contagi” (Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Preoccupazione “per l'aumento del ritmo dei contagi della pandemia e per vittime che giorno per giorno continuiamo a registrare”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del “Concerto per Dante” in programma nel cortile d'onore del Quirinale.(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Preoccupazione “per l'del ritmo dei contagi della pandemia e per vittime che giorno per giorno continuiamo a registrare”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del “Concerto per Dante” in programma nel cortile d'onore del Quirinale.(ITALPRESS).

Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del “Concerto per Dante” in programma nel cortile d’onore del Quirinale.(ITALPRESS).

Coronavirus, contagi come ad aprile: il Viminale opta per esercito e "mini-lockdown"

Controlli mirati, pattugliamenti contro gli assembramenti e anche i militari in campo per verificare il rispetto delle norme, come l'obbligo delle mascherine.

