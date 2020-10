Coronavirus, l'epidemia si diffonde in vecchi e nuovi focolai nelle aziende (Di sabato 3 ottobre 2020) Sono 18 i nuovi positivi al Coronavirus nel territorio di Forlì e comprensorio. Il dato è contenuto nel quotidiano bollettino di aggiornamento emesso dalla Prefettura sui dati aggiornati dell'Ausl ... Leggi su forlitoday (Di sabato 3 ottobre 2020) Sono 18 ipositivi alnel territorio di Forlì e comprensorio. Il dato è contenuto nel quotidiano bollettino di aggiornamento emesso dalla Prefettura sui dati aggiornati dell'Ausl ...

fattoquotidiano : CORONAVIRUS Sotto osservazione 'eventi e iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati' [di… - tg2rai : #Coronavirus, sono 2.499 i nuovi casi in #Italia con oltre 120mila tamponi eseguiti. E il rapporto settimanale sull… - ilpost : I numeri dell’epidemia in Europa - infoitsalute : Coronavirus, l'epidemia si diffonde in vecchi e nuovi focolai nelle aziende - violet6femme : RT @prato_mauro: @violet6femme In Italia esiste pure il reato di procurata epidemia, punibile con ergastolo. Non sono un giurista ma ho tro… -