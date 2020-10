Coronavirus Italia: scuole aperte, scelta che comporterà nuove restrizioni (Di sabato 3 ottobre 2020) Meticoloso lavoro svolto nelle scuole tutta l’Estate, e che prosegue, per garantire la sicurezza. Il Covid-19 pone un ulteriore segno più in Italia, ormai i 3000 casi giornalieri sono vicini, ed il Governo sta per adottare nuove misure con un DPCM. Da una parte c’è il diritto all’istruzione, alla socialità, alla normalità, alla possibilità dei ragazzi di intrattenere rapporti sociali con i loro coetanei, con i compagni di scuola. Ma forse l’apertura di scuole, avvenuta, sotto la pressione di scontri di varie fazioni della politica, ci nuove restrizioni. Un balzo in avanti nei contagi è stato la conseguenza delle attività svolte quest’estate per scampare dal totale fallimento il turismo, le ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 3 ottobre 2020) Meticoloso lavoro svolto nelletutta l’Estate, e che prosegue, per garantire la sicurezza. Il Covid-19 pone un ulteriore segno più in, ormai i 3000 casi giornalieri sono vicini, ed il Governo sta per adottaremisure con un DPCM. Da una parte c’è il diritto all’istruzione, alla socialità, alla normalità, alla possibilità dei ragazzi di intrattenere rapporti sociali con i loro coetanei, con i compagni di scuola. Ma forse l’apertura di, avvenuta, sotto la pressione di scontri di varie fazioni della politica, ci. Un balzo in avanti nei contagi è stato la conseguenza delle attività svolte quest’estate per scampare dal totale fallimento il turismo, le ...

matteosalvinimi : #Salvini: Trump positivo al coronavirus: che schifo quelli che, anche in Italia, godono delle malattie e disgrazie… - Corriere : Coronavirus, in Italia 2.844 nuovi contagi con 119mila tamponi e 27 morti. 401 casi in... - TgrPiemonte : #Coronavirus, il Piemonte ha l'indice di contagiosità Rt più alto d'Italia. Nell'ultimo monitoraggio, è arrivato a… - Giacomo2500 : - MFajriyansyah : RT @tuttosport: ?? #Coronavirus, i dati in #Italia: 2844 nuovi casi e 27 morti ?? -