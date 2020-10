Coronavirus Italia, nuovo Dcpm: Conte sta per firmare (Di sabato 3 ottobre 2020) Per mercoledì 7 ottobre è atteso il nuovo Dpcm del governo Conte che prorogherà lo stato d'emergenza fino al 31 gennaio 2020. E visto che l'aumento dei casi di Coronavirus fa ipotizzare all'Istituto Superiore di Sanità "il rischio di un rapido peggioramento epidemico", l'esecutivo sta pensando di inserire l'obbligo di mascherine all'aperto su tutto il territorio nazionale, dopo il Lazio e la Basilicata. nuovo Dpcm: mascherine in tutta Italia Ieri si sono registrati 2.499 nuovi casi a fronte di un record di tamponi processati, ben 120.301, e 23 morti tra cui diversi decessi nelle Rsa. Quasi 300 i posti letto occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive mentre prosegue ... Leggi su howtodofor (Di sabato 3 ottobre 2020) Per mercoledì 7 ottobre è atteso ilDpcm del governoche prorogherà lo stato d'emergenza fino al 31 gennaio 2020. E visto che l'aumento dei casi difa ipotizzare all'Istituto Superiore di Sanità "il rischio di un rapido peggioramento epidemico", l'esecutivo sta pensando di inserire l'obbligo di mascherine all'aperto su tutto il territorio nazionale, dopo il Lazio e la Basilicata.Dpcm: mascherine in tuttaIeri si sono registrati 2.499 nuovi casi a fronte di un record di tamponi processati, ben 120.301, e 23 morti tra cui diversi decessi nelle Rsa. Quasi 300 i posti letto occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive mentre prosegue ...

matteosalvinimi : #Salvini: Trump positivo al coronavirus: che schifo quelli che, anche in Italia, godono delle malattie e disgrazie… - TgrPiemonte : #Coronavirus, il Piemonte ha l'indice di contagiosità Rt più alto d'Italia. Nell'ultimo monitoraggio, è arrivato a… - Agenzia_Italia : La maggior parte dei pazienti Covid potrebbe non essere contagiosa - Fe_DiLeo : #Trump #Coronavirus Pochi giorni fa la presentazione di #AmyConeyBarrett giudice della #SupremeCourt nel giardino d… - AlanMoss13 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Trump positivo al coronavirus: che schifo quelli che, anche in Italia, godono delle malattie e disgrazie alt… -