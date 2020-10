Coronavirus Italia, nuovo boom di contagi. Mai così tanti da aprile (Di sabato 3 ottobre 2020) nuovo incremento di casi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti segnalati ben 2.844 nuovi positivi, dunque 345 in più rispetto a ieri. Un dato del genere non si registrava dallo scorso 24 aprile; in quella circostanza ce ne furono 3.201. Sono inoltre stati fatti meno tamponi, 118.932, dunque 1.300 in meno rispetto al 2 ottobre. Considerando anche le vittime e le persone guarite, il totale dei contagiati ammonta a 322.751. Anche i decessi aumentano nelle 24 ore. In un giorno sono morti infatti 27 Italiani per complicanze legate alla malattia. Nella giornata di ieri erano morte 23 persone; il totale dei deceduti è pari a 35.968. Per quanto riguarda le singole regioni, la più colpita è la Campania con 401 infetti; dopo troviamo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 ottobre 2020)incremento di casi diin. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti segnalati ben 2.844 nuovi positivi, dunque 345 in più rispetto a ieri. Un dato del genere non si registrava dallo scorso 24; in quella circostanza ce ne furono 3.201. Sono inoltre stati fatti meno tamponi, 118.932, dunque 1.300 in meno rispetto al 2 ottobre. Considerando anche le vittime e le persone guarite, il totale deiati ammonta a 322.751. Anche i decessi aumentano nelle 24 ore. In un giorno sono morti infatti 27ni per complicanze legate alla malattia. Nella giornata di ieri erano morte 23 persone; il totale dei deceduti è pari a 35.968. Per quanto riguarda le singole regioni, la più colpita è la Campania con 401 infetti; dopo troviamo la ...

