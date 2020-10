Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 3 ottobre: 2.844 nuovi casi e 27 morti (Di sabato 3 ottobre 2020) Si impenna ancora la curva epidemica del Coronavirus in Italia . Il bollettino di oggi registra infatti 2.844 nuovi casi , contro i 2.499 di ieri , e 27 morti . E continuano ad aumentare i contagi ... Leggi su quotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Si impenna ancora la curva epidemica delin. Ildiregistra infatti 2.844, contro i 2.499 di ieri , e 27. E continuano ad aumentare i contagi ...

matteosalvinimi : #Salvini: Trump positivo al coronavirus: che schifo quelli che, anche in Italia, godono delle malattie e disgrazie… - Corriere : Coronavirus, in Italia 2.844 nuovi contagi con 119mila tamponi e 27 morti. 401 casi in... - TgrPiemonte : #Coronavirus, il Piemonte ha l'indice di contagiosità Rt più alto d'Italia. Nell'ultimo monitoraggio, è arrivato a… - FOURCHETCHRISTI : RT @Animal_Genocide: Coronavirus, la Danimarca abbatterà un milione di visoni. La Lav: gli allevamenti sono bombe a orologeria. Nuovi conta… - Dicembrest : RT @Corriere: Coronavirus, in Italia 2.844 nuovi contagi con 119mila tamponi e 27 morti. 401 casi in... -