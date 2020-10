Coronavirus Italia, bollettino 3 ottobre: 2.844 nuovi casi. I tamponi sono oltre 118mila (Di sabato 3 ottobre 2020) Sale il numero dei nuovi contagi da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: sono 2.844 (ieri 2.499). Un dato in ascesa anche a fronte del numero dei tamponi effettuati che sono 118.932 (ieri 120.301). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 2 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Le vittime registrate in un giorno sono 27, stabili le terapie intensive (297, +3 rispetto al 2 ottobre). Leggi su tg24.sky (Di sabato 3 ottobre 2020) Sale il numero deicontagi dainnelle ultime 24 ore:2.844 (ieri 2.499). Un dato in ascesa anche a fronte del numero deieffettuati che118.932 (ieri 120.301). È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 2(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE). Le vittime registrate in un giorno27, stabili le terapie intensive (297, +3 rispetto al 2).

