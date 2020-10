Coronavirus in Lombardia | bollettino oggi 3 ottobre | 393 nuovi casi e 5 decessi

(Di sabato 3 ottobre 2020) Milano, 32020 - E' un continuo saliscendi didianche in. Nelle ultime 24 sono stati registrati 393 contagi a fronte di 18.860 per una percentuale pari al 2% ...

Attualmente le persone positive al Covid-19 sono 52.647, circa 1.500 più di ieri ... seguito dalla Campania (390) e dalla Lombardia 324. Un solo nuovo caso in Valle D’Aosta e Molise, mentre non ci ...Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 2.844 nuovi casi di contagio da coronavirus e 27 decessi ... numero di contagi è stato registrato in Campania (401). Seguono Lombardia (393), ...