Coronavirus in Lombardia, aumentano i contagi (+393) con meno tamponi (oggi sono 18.860, ieri 19.842). 5 i decessi (Di sabato 3 ottobre 2020) Il bollettino del 3 ottobre Con meno tamponi rispetto a ieri, continuano ad aumentare i casi di Coronavirus in Lombardia. Se ieri i nuovi positivi erano stati +307 al netto di +19.842 tamponi, oggi sono +393 con 18.860 tamponi. aumentano anche i decessi:+5 portando il totale a 16.969. ieri erano morte 4 persone a causa del Covid. Le persone in terapia intensiva sono aumentate di 3 unità, portando il totale da 39 a 42, anche se il numero totale di persone ricoverate in regione è diminuito di 9 unità. aumentano anche i dimessi e i guariti: +392 a quota 81.620. Milano si conferma la provincia ... Leggi su open.online (Di sabato 3 ottobre 2020) Il bollettino del 3 ottobre Conrispetto a, continuano ad aumentare i casi diin. Sei nuovi positivi erano stati +307 al netto di +19.842con 18.860anche i:+5 portando il totale a 16.969.erano morte 4 persone a causa del Covid. Le persone in terapia intensivaaumentate di 3 unità, portando il totale da 39 a 42, anche se il numero totale di persone ricoverate in regione è diminuito di 9 unità.anche i dimessi e i guariti: +392 a quota 81.620. Milano si conferma la provincia ...

RegLombardia : #LNews A fronte di 19.842 tamponi effettuati, sono 307 i nuovi positivi per una percentuale pari all’1,5% ????… - RegLombardia : #LNews forte incremento di guariti e dimessi (+392). A fronte di 18.860 tamponi eseguiti sono 393 i nuovi positivi… - Open_gol : ??Aumentano le terapie intensive. Le regioni con l’incremento di casi maggiore sono la Campania (401), la Lombardia… - mapivi63 : RT @RegLombardia: #LNews forte incremento di guariti e dimessi (+392). A fronte di 18.860 tamponi eseguiti sono 393 i nuovi positivi per un… - Maria33759436 : Coronavirus, salgono i nuovi contagi: +2.844 in 24 ore, mai così tanti da fine aprile | Oltre 1.200 guariti, 27 le… -