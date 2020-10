Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di sabato 3 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia, il bollettino del 3 ottobre Ritorna a salire la curva in Italia. Sono 2.844 i contagi registrati nelle ultime 24 ore su quasi 119mila tamponi. Una crescita che resta strettamente legata a Lombardia (+393) e Campania (+401). Zero contagi in Valle d’Aosta e Molise. In aumento anche i decessi che sono stati 27 in un giorno. Ecco tutti i dati: Persone che hanno ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 ottobre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain, ildel 3 ottobre Ritorna a salire la curva in. Sono 2.844 i contagi registrati nelle24 ore su quasi 119mila tamponi. Una crescita che resta strettamente legata a Lombardia (+393) e Campania (+401). Zero contagi in Valle d’Aosta e Molise. In aumento anche i decessi che sono stati 27 in un giorno. Ecco tutti i dati: Persone che hanno ...

matteosalvinimi : #Salvini: Trump positivo al coronavirus: che schifo quelli che, anche in Italia, godono delle malattie e disgrazie… - Corriere : Coronavirus, in Italia 2.844 nuovi contagi con 119mila tamponi e 27 morti. 401 casi in... - TgrPiemonte : #Coronavirus, il Piemonte ha l'indice di contagiosità Rt più alto d'Italia. Nell'ultimo monitoraggio, è arrivato a… - infoitinterno : Coronavirus, in Italia quasi 3000 nuovi positivi - infoitinterno : Coronavirus Italia, il bollettino ufficiale del 3 ottobre -