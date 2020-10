Coronavirus, in Italia 3.266 nuovi focolai e in 12 Regioni l'indice Rt supera l'1 (Di sabato 3 ottobre 2020) In Italia salgono a 3.266 i focolai di Coronavirus, di cui oltre 900 sono nuovi. Sono questi i dati diffusi dall 'ISS che invita a mantenere la prudenza alla luce dell'aumento di contagi registrato ... Leggi su leggo (Di sabato 3 ottobre 2020) Insalgono a 3.266 idi, di cui oltre 900 sono. Sono questi i dati diffusi dall 'ISS che invita a mantenere la prudenza alla luce dell'aumento di contagi registrato ...

matteosalvinimi : #Salvini: Trump positivo al coronavirus: che schifo quelli che, anche in Italia, godono delle malattie e disgrazie… - Corriere : Coronavirus, in Italia 2.844 nuovi contagi con 119mila tamponi e 27 morti. 401 casi in... - TgrPiemonte : #Coronavirus, il Piemonte ha l'indice di contagiosità Rt più alto d'Italia. Nell'ultimo monitoraggio, è arrivato a… - divisenews : #Coronavirus in #Italia, arriva la seconda ondata: ecco cosa succederà... - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Covid, il Canada adotta il test rapido messo a punto in Italia #coronavirus -