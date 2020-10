Coronavirus in Campania, matrimoni, comunioni e altri ricevimenti: le nuove regole da rispettare (Di sabato 3 ottobre 2020) De Luca ha cambiato idea. Il governatore campano ha firmato stamattina un’ordinanza, con la quale revoca il limite di 20 invitati alle cerimonie. Riformulato, invece, il protocollo di sicurezza che dovrà essere applicato dai gestori delle strutture per ricevimenti. Distanze Le distanze che dovranno essere assicurate nei locali sono: – 1 Mt – distanziamento tra … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 3 ottobre 2020) De Luca ha cambiato idea. Il governatore campano ha firmato stamattina un’ordinanza, con la quale revoca il limite di 20 invitati alle cerimonie. Riformulato, invece, il protocollo di sicurezza che dovrà essere applicato dai gestori delle strutture per. Distanze Le distanze che dovranno essere assicurate nei locali sono: – 1 Mt – distanziamento tra … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 11,3% Regioni con… - MediasetTgcom24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'Se contagi non scendono chiuderemo tutto' #coronavirus - LaStampa : Coronavirus, De Luca: in Campania multa di mille euro a chi non ha la mascherina all’aperto - chef_icaro : RT @piersar62: QUESTO È DE LUCA il mafioso alla REGIONE CAMPANIA invece di tutelare i LAVORATORI e riceverli!! vengono trattati come delinq… - isladecoco7 : RT @piersar62: QUESTO È DE LUCA il mafioso alla REGIONE CAMPANIA invece di tutelare i LAVORATORI e riceverli!! vengono trattati come delinq… -