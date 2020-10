Coronavirus, il presidente Donald Trump costretto al ricovero (Di sabato 3 ottobre 2020) Un peggioramento delle condizioni di salute ha costretto il presidente all’interruzione della campagna elettorale. E’ accaduto l’inimmaginabile. Dopo l’annuncio del contagio, per il presidente americano Usa, nel pieno della campagna elettorale, è arrivato il momento del ricovero, in via precauzionale, per l’aggravarsi delle proprie condizioni di salute. pic.twitter.com/B4H105KVSs — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 3 ottobre 2020) Un peggioramento delle condizioni di salute hailall’interruzione della campagna elettorale. E’ accaduto l’inimmaginabile. Dopo l’annuncio del contagio, per ilamericano Usa, nel pieno della campagna elettorale, è arrivato il momento del, in via precauzionale, per l’aggravarsi delle proprie condizioni di salute. pic.twitter.com/B4H105KVSs —J.(@real) October 2, … L'articolo proviene da leggilo.org.

