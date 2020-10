Coronavirus, il Napoli non giocherà contro la Juventus: la Asl annulla la trasferta (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Napoli non partirà per Torino per la trasferta di campionato contro la Juve in programma domani. Lo si apprende da una fonte qualificata del club azzurro. A bloccare la partenza è stata l’Asl Napoli 1 dopo l’inizio di focolaio covid19 evidenziatosi con la positività dei calciatori Zielinski ed Elmas e di un dirigente partenopeo.L'articolo Coronavirus, il Napoli non giocherà contro la Juventus: la Asl annulla la trasferta Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Ilnon partirà per Torino per ladi campionatola Juve in programma domani. Lo si apprende da una fonte qualificata del club azzurro. A bloccare la partenza è stata l’Asl1 dopo l’inizio di focolaio covid19 evidenziatosi con la positività dei calciatori Zielinski ed Elmas e di un dirigente partenopeo.L'articolo, ilnon giocheràla: la AsllaMeteo Web.

così da permettere tutti i controlli necessari e permettere ai soggetti negativi al COVID-19 di proseguire la regolare attività di allenamento e di partita. Salvo colpi di scena, quindi, la Juventus ...

Il Covid si abbatte sul centrocampo del Napoli: dopo Piotr Zielinski, anche Elif Elmas è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Un solo positivo nella terza tornata dei tamponi effettuata ...

così da permettere tutti i controlli necessari e permettere ai soggetti negativi al COVID-19 di proseguire la regolare attività di allenamento e di partita. Salvo colpi di scena, quindi, la Juventus ...Il Covid si abbatte sul centrocampo del Napoli: dopo Piotr Zielinski, anche Elif Elmas è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Un solo positivo nella terza tornata dei tamponi effettuata ...