Coronavirus | il Canada adotta il test rapido messo a punto dal Pascale di Napoli

Il Canada ha deciso di adottare un test rapido per la diagnosi del nuovo Coronavirus messo a punto in Italia, presso l'Istituto per la cura dei Tumori Pascale di Napoli. Lo rende noto lo stesso istituto. Il test rapido riesce ad analizzare direttamente il materiale genetico del virus senza che sia necessario estrarlo e purificarlo; in questo modo riesce a dare una risposta in un'ora e 40 minuti. La tecnologia alla base del kit per la diagnosi di Covid-19 si chiama 'bCUBE' e consente di eseguire l'analisi al di fuori di laboratori e al momento è l'unica soluzione di questo commercialmente disponibile in tutto il Canada.

