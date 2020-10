Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 3 ottobre: 2.844 nuovi casi, mai così tanti da aprile (Di sabato 3 ottobre 2020) Coronavirus , ecco il nuovo bollettino del ministero della Salute di oggi sabato 3 ottobre. I numeri dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 in Italia sono in aumento: 2.844 nuovi casi nelle ultime ... Leggi su today (Di sabato 3 ottobre 2020), ecco il nuovodel ministero della Salute di. I numeri deidi positività al Sars-Cov-2 in Italia sono in aumento: 2.844nelle ultime ...

Corriere : Coronavirus, in Italia 2.844 nuovi contagi con 119mila tamponi e 27 morti. 401 casi in... - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi, 3 ottobre: 2844 casi e 27 morti [a cura di PIERA MATTEUCCI] [aggiornamento dell… - Corriere : Coronavirus, in Italia 2.844 nuovi contagi e 27 morti. I tamponi sono 119mila. In Campania 401 casi - VivMilano : RT @mauro40981997: orrore!!! 401 positivi in campania... Coronavirus, in Italia 2.844 nuovi contagi e 27 morti. I tamponi sono 119mila.… - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino nazionale: 2.844 nuovi contagiati e 27 decessi in 24h -