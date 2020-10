Coronavirus, il bollettino del 3 ottobre: record di casi in Sicilia: +182 e 3 morti. Impennata in Italia (Di sabato 3 ottobre 2020) Sono 182 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia : mai così tanti in 7 mesi di epidemia. Tre le nuove vittime, che portano il totale a 317. Si impenna ancora la curva epidemica in Italia. I nuovi casi... Leggi su feedpress.me (Di sabato 3 ottobre 2020) Sono 182 i nuovi contagi dain: mai così tanti in 7 mesi di epidemia. Tre le nuove vittime, che portano il totale a 317. Si impenna ancora la curva epidemica in. I nuovi...

