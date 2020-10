Coronavirus, i numeri vanno peggiorando: 2844 nuovi contagi ed altre 27 vittime in Italia (Di sabato 3 ottobre 2020) Se già ieri, analizzando i dati relativi ai nuovi contagi registrati nell’ultima settimana di settembre, Iss e ministero della Salute hanno ‘suonato l’allarme’, avendo ravvisato che l’Rt nel Paese ha superato il ‘limite di guardia’ 1, figuriamoci cosa possono dire riguardo ai dati di questi primi tre giorni di ottobre! Poi fa infatti, la Protezione civile ha illustrato il report relativo alle ultime 24 ore, mostrando una recrudescenza ‘agghiacciante’ relativa ai nuovi contagi: 2.844, per lo più individuati grazie agli 118.932 tamponi effettuati nel Paese. Anche oggi poi, tra le regioni con più casi, è ancora in testa la Campania (401), quindi la Lombardia (393), il Piemonte (279), il Veneto (276), ed il Lazio (261). In tale ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 ottobre 2020) Se già ieri, analizzando i dati relativi airegistrati nell’ultima settimana di settembre, Iss e ministero della Salute hanno ‘suonato l’allarme’, avendo ravvisato che l’Rt nel Paese ha superato il ‘limite di guardia’ 1, figuriamoci cosa possono dire riguardo ai dati di questi primi tre giorni di ottobre! Poi fa infatti, la Protezione civile ha illustrato il report relativo alle ultime 24 ore, mostrando una recrudescenza ‘agghiacciante’ relativa ai: 2.844, per lo più individuati grazie agli 118.932 tamponi effettuati nel Paese. Anche oggi poi, tra le regioni con più casi, è ancora in testa la Campania (401), quindi la Lombardia (393), il Piemonte (279), il Veneto (276), ed il Lazio (261). In tale ...

