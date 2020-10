Coronavirus, i contagi arrivano a +2.844 (ieri 2.499) nonostante un calo dei tamponi. Ventisette i morti – Il bollettino della Protezione civile (Di sabato 3 ottobre 2020) Il bollettino del 3 ottobre Dopo il lieve calo di ieri, i nuovi contagi tornano ad aumentare. Due giorni fa i casi positivi individuati erano 2.548 – non si vedeva una cifra così alta da cinque mesi -, ieri erano 2.499 e oggi, invece, sono 2.844. Il dato arriva in seguito all’esecuzione di 118.932 tamponi, numero leggermente inferiore rispetto al record di 120.301 registrato ieri. Secondo il bollettino quotidiano della Protezione civile e del Ministero della Salute, i casi totali di Coronavirus in Italia raggiungono quota 322.751, mentre il computo totale dei test analizzati dalle autorità sanitarie ammonta a 11.691.391. Sono 27 i ... Leggi su open.online (Di sabato 3 ottobre 2020) Ildel 3 ottobre Dopo il lievedi, i nuovitornano ad aumentare. Due giorni fa i casi positivi individuati erano 2.548 – non si vedeva una cifra così alta da cinque mesi -,erano 2.499 e oggi, invece, sono 2.844. Il dato arriva in seguito all’esecuzione di 118.932, numero leggermente inferiore rispetto al record di 120.301 registrato. Secondo ilquotidianoe del MinisteroSalute, i casi totali diin Italia raggiungono quota 322.751, mentre il computo totale dei test analizzati dalle autorità sanitarie ammonta a 11.691.391. Sono 27 i ...

