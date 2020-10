Coronavirus | i casi aumentano ed anche i morti | mai cosi male da aprile

Leggi su chenews

(Di sabato 3 ottobre 2020) Irestano in costante aumento, i numeri fanno paura, maialti dal mese di, tempi in cui la situazione era tragicamente peggiore. Covid (Pixabay)fortemente in aumento nel nostro paese, nonostante i moniti, nonostante i divieti, nonostante le cure e le precauzioni di molti. 2844 positivi oggi, con un numero superiore a quello di ieri di 345 unità. Isono 27, maitanti idallo scorso, e adricordiamo tutti che la situazione non era delle migliori,se l’ondata, stava procedendo verso la sua fine. I dati sono certo allarmanti, e non lasciano ben sperare in vista di future altre misure di prevenzione e sicurezza ancora più ...