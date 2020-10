Coronavirus: Francia, record nuovi casi, quasi 17.000 (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - PARIGI, 03 OTT - Sono stati 16.972 i nuovi casi in 24 ore in Francia, un record dalla fine del lockdown della primavera scorsa. Riprende a salire anche il tasso di positività, stasera al 7,9%. ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - PARIGI, 03 OTT - Sono stati 16.972 iin 24 ore in, undalla fine del lockdown della primavera scorsa. Riprende a salire anche il tasso di positività, stasera al 7,9%. ...

petergomezblog : #Coronavirus, oltre 12mila contagi in Francia. Superata la soglia dei 10mila morti in Belgio. India, oltre 100mila… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, record di nuovi contagi in Francia: quasi 17mila #Coronavirus - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. Quasi 17mila nuovi casi in Francia, 49 vittime. Asl blocca il Napoli, niente trasferta… - degobbidaniela : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, record di nuovi contagi in Francia: quasi 17mila #Coronavirus - Majden3 : RT @petergomezblog: #Coronavirus, oltre 12mila contagi in Francia. Superata la soglia dei 10mila morti in Belgio. India, oltre 100mila vitt… -