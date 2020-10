Coronavirus | Donald Trump ricoverato in ospedale

(Di sabato 3 ottobre 2020)in, era risultato positivo al. A ventiquattro ore circa dall’annuncio social della sua positività al, il Presidente degli Stati Unitiè stato trasferito inper motivi precauzionali. Secondo i media statunitensi il numero uno della Casa Bianca avrebbe avuto difficoltà respiratorie. I medici fanno sapere chenon necessita di supporto di ossigeno, è affaticato ma le sue condizioni sono buone. Si tratta quindi di problemi non gravi ma che comunque avrebbero suggerito di procedere con la massima cautela. I video trasmessi dai media statunitensi mostranoche raggiunge ...

New York, 03 ott 09:26 - (Agenzia Nova) - Bill Stepien - direttore della campagna elettorale del presidente Usa, Donald Trump - è risultato positivo al nuovo coronavirus. Lo riportano vari media ...New York, 03 ott 00:26 - (Agenzia Nova) - L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha fatto i suoi "migliori auguri" al presidente Donald Trump e alla first lady Melania Trump dopo la ...