Coronavirus, Donald Trump ricoverato con febbre: «Penso di cavarmela» (Di sabato 3 ottobre 2020) Donald Trump ricoverato in ospedale: è questo l’ultimo aggiornamento da Washington sulle condizioni di salute del presidente americano, risultato ieri positivo al coronavirus. Stando a quanto riportato dagli insider della CNN, nelle ultime ore l’inquilino della Casa Bianca avrebbe accusato «un po’ di febbre» e così, «come misura precauzionale», è stato trasportato al Walter Reed Medical Center. Leggi su vanityfair (Di sabato 3 ottobre 2020) Donald Trump ricoverato in ospedale: è questo l’ultimo aggiornamento da Washington sulle condizioni di salute del presidente americano, risultato ieri positivo al coronavirus. Stando a quanto riportato dagli insider della CNN, nelle ultime ore l’inquilino della Casa Bianca avrebbe accusato «un po’ di febbre» e così, «come misura precauzionale», è stato trasportato al Walter Reed Medical Center.

