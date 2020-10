Coronavirus: Comitato vittime, 'pronte altre 125 denunce, confronto tv con Fontana' (Di sabato 3 ottobre 2020) Milano, 3 ott. (Adnkronos) - “Ci siamo stancati. A tutto c'è un limite. Vogliamo un faccia a faccia televisivo con Fontana”. A dirlo è Luca Fusco, presidente del Comitato familiari delle vittime del Covid19 'Noi denunceremo', pronto a depositare presso la Procura di Bergamo altre 125 denunce il prossimo 15 ottobre. "C'è un limite a tutto. Assistere da settimane ad un presidente di regione che millanta successi nella gestione della pandemia quando quasi il 50% dei decessi per Coronavirus a livello nazionale è avvenuto proprio sul territorio da lui amministrato è inaccettabile", continua Fusco. "Deve dirci in faccia, guardandoci negli occhi, che aveva fatto preventivamente uno stock di dispositivi di protezione individuale, ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020) Milano, 3 ott. (Adnkronos) - “Ci siamo stancati. A tutto c'è un limite. Vogliamo un faccia a faccia televisivo con”. A dirlo è Luca Fusco, presidente delfamiliari delledel Covid19 'Noiremo', pronto a depositare presso la Procura di Bergamo125il prossimo 15 ottobre. "C'è un limite a tutto. Assistere da settimane ad un presidente di regione che millanta successi nella gestione della pandemia quando quasi il 50% dei decessi pera livello nazionale è avvenuto proprio sul territorio da lui amministrato è inaccettabile", continua Fusco. "Deve dirci in faccia, guardandoci negli occhi, che aveva fatto preventivamente uno stock di dispositivi di protezione individuale, ...

Secondo le ricerche del legale del comitato, Consuelo Locati, un’indagine Anac sugli affidamenti in regime emergenziale di forniture e servizi sanitari connessi al trattamento e al contenimento ...

