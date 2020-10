Coronavirus, Campania in cima alla classifica con 401 nuovi casi (Di sabato 3 ottobre 2020) Con 401 positivi è ancora la Campania la prima regione per nuovi casi di cosonarirus in Italia, seguita a breve distanza dalla Lombardia (393), Piemonte (279), Veneto (276) e Lazio (261). Seguono Toscana (197), Sicilia (182), Emilia Romagna (167), Liguria (162) e Puglia (111). Concludono la classifica la provincia autonoma di Trento e la Sardegna (62 ciascuna), le Marche (59), il Friuli Venezia Giulia (51), la Basilicata (49), Abruzzo e Umbria (42 ciascuno), Provincia autonoma di Bolzano e Calabria (24 ciascuna). Due le regioni che oggi non hanno registrato nessun caso nuovo: Valle d’Aosta e Molise. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 3 ottobre 2020) Con 401 positivi è ancora lala prima regione perdi cosonarirus in Italia, seguita a breve distanza dLombardia (393), Piemonte (279), Veneto (276) e Lazio (261). Seguono Toscana (197), Sicilia (182), Emilia Romagna (167), Liguria (162) e Puglia (111). Concludono lala provincia autonoma di Trento e la Sardegna (62 ciascuna), le Marche (59), il Friuli Venezia Giulia (51), la Basilicata (49), Abruzzo e Umbria (42 ciascuno), Provincia autonoma di Bolzano e Calabria (24 ciascuna). Due le regioni che oggi non hanno registrato nessun caso nuovo: Valle d’Aosta e Molise. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

