Coronavirus | Boccia | “L’Italia è il paese che ha reagito meglio”

(Di sabato 3 ottobre 2020) Il Ministro degli affari regionali Francescoè intervenuto nel corso della seconda giornata dell’evento “Rinascita Italia. The young hope”, promossa dall’associazione Fino a prova contraria di Annalisa Chirico. “Se guardate la gestione del covid negli altri paesi, vi accorgerete che il regionalismo italiano tanto bistrattato è risultato quello più efficiente – dichiara-. Siamo passati da undi untori a febbraio, a quello più sicuro oggi; da 300 mila mascherine al giorno allora a 3 milioni di mascherine oggi. Questo è stato possibile per l’azione del Commissario straordinario Arcuri che ricostruito le filiere per creare l’autosufficienza odierna che oggi ogni mattina ci fa consegnare in tutte le scuole italiane 10 milioni di mascherine ...