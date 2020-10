Coronavirus, 2.844 nuovi casi su 118.932 tamponi e 27 morti (Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA – Sono 2.844 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 118.932 tamponi effettuati (ieri erano stati 2499 con 120.301 tamponi). E’ quanto si legge nel quotidiano bollettino sul coronavirus emesso dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Leggi su dire (Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA – Sono 2.844 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 118.932 tamponi effettuati (ieri erano stati 2499 con 120.301 tamponi). E’ quanto si legge nel quotidiano bollettino sul coronavirus emesso dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile.

