Coronavirus: 162 nuovi positivi in Liguria, picco a Genova (Di sabato 3 ottobre 2020) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2020 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ... Leggi su albengacorsara (Di sabato 3 ottobre 2020) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2020 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ...

SimonaBellone : #Coronavirus Liguria, un morto e 21 pazienti in terapia intensiva: 84 malati e 162 casi più di ieri 1609 morti (+… - magazine24it : Coronavirus – Picco di contagi in Liguria: 162 positivi, 125 sono a Genova - fontanabuona : Coronavirus, 162 nuovi contagi ed un morto in Liguria - lucainge_tweet : Coronavirus, 162 nuovi contagi ed un morto in Liguria - tigullio_tweet : Coronavirus, 162 nuovi contagi ed un morto in Liguria -