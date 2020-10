Coronavirus, 10mila nuovi contagi in Russia in 24 ore (Di sabato 3 ottobre 2020) Il numero di casi di Coronavirus in Russia è aumentato di 9.859 casi nelle ultime 24 ore, dato massimo dal 15 maggio. Il numero totale di persone infettate nel Paese ha raggiunto quota 1.204.502, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 ottobre 2020) Il numero di casi diinè aumentato di 9.859 casi nelle ultime 24 ore, dato massimo dal 15 maggio. Il numero totale di persone infettate nel Paese ha raggiunto quota 1.204.502, ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 10mila Coronavirus, Cartabellotta (Gimbe): “Mille persone in terapia intensiva e 9-10mila ospedalizzati entro… Il Fatto Quotidiano Coronavirus, 10mila nuovi contagi in Russia in 24 ore

