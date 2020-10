Coronavirus: 100mila morti in India, terzo Paese al mondo (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - NEW DELHI, 03 OTT - Oltre 100mila persone sono ufficialmente morte per il Coronavirus in India, che ne fanno il terzo Paese al mondo per numero di decessi dopo Stati Uniti e Brasile. Secondo i ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - NEW DELHI, 03 OTT - Oltrepersone sono ufficialmente morte per ilin, che ne fanno ilalper numero di decessi dopo Stati Uniti e Brasile. Secondo i ...

