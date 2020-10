Controlli fiscali: ripresa da giugno, ecco chi rischia sanzioni (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo il blocco imposto dal Decreto Cura Italia fino al 31 maggio, dal primo di giugno ricominciano i Controlli fiscali. Cosa succederà alla ripresa degli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate? Controlli fiscali: si riprede dal primo giugno Una norma contenuta nel Decreto Cura Italia ha bloccato i Controlli fiscali fino al 31 maggio 2020. Gli accertamenti, quindi, riprenderanno a partire dal primo giugno 2020: si divideranno in due fasi, nella prima, che durerà fino al 2020, l’Agenzia delle Entrate procederà ad esaminare le posizioni dei contribuenti ed emetterà gli atti, nel corso della seconda, che inizierà invece nel 2021, avverrà la notifica degli ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo il blocco imposto dal Decreto Cura Italia fino al 31 maggio, dal primo diricominciano i. Cosa succederà alladegli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate?: si riprede dal primoUna norma contenuta nel Decreto Cura Italia ha bloccato ifino al 31 maggio 2020. Gli accertamenti, quindi, riprenderanno a partire dal primo2020: si divideranno in due fasi, nella prima, che durerà fino al 2020, l’Agenzia delle Entrate procederà ad esaminare le posizioni dei contribuenti ed emetterà gli atti, nel corso della seconda, che inizierà invece nel 2021, avverrà la notifica degli ...

Il Consorzio internazionale di giornalisti investigativi (Icij) è al centro dell'attenzione dei media perché è entrato in possesso di 2.500 pagine di segnalazioni di attività sospette (Sar) riguardant ...

