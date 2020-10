Contessa vs Tina Cipollari: le accuse della De Blanck al GFVip5 (Di sabato 3 ottobre 2020) Nella casa del Grande Fratello è partita ieri sera una nuova sfida: Contessa vs Tina Cipollari. Non ha pace l’opinionista di Maria De Filippo nemmeno quando non è presente. Durante la puntata di ieri la Contessa Patrizia De Blanck ha attaccato Tina Cipollari. Contessa vs Tina Cipollari: l’attacco L’antipatia della Contessa nei confronti della Tina di Uomini e Donne è cosa nota e spesso esternata. Durante la puntata andata in onda ieri sera, Alfonso Signorini le ha chiestoil motivo. E’ un’antipatia che dura da tempo quello della De Blanck nei confronti di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 3 ottobre 2020) Nella casa del Grande Fratello è partita ieri sera una nuova sfida:vs. Non ha pace l’opinionista di Maria De Filippo nemmeno quando non è presente. Durante la puntata di ieri laPatrizia Deha attaccatovs: l’attacco L’antipatianei confrontidi Uomini e Donne è cosa nota e spesso esternata. Durante la puntata andata in onda ieri sera, Alfonso Signorini le ha chiestoil motivo. E’ un’antipatia che dura da tempo quelloDenei confronti di ...

