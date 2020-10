Conte: “Il nostro obiettivo è la bellezza: in Italia si bada troppo al risultato” (Di sabato 3 ottobre 2020) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha presentato la sfida con la Lazio di domani in conferenza stampa. Il nostro obiettivo è la bellezza: meglio un 5-4 che uno 0-0. In Italia il giudizio finale è troppo legato al risultato, non si va a vedere la bellezza del gioco, l’organizzazione. Dobbiamo credere in ciò che facciamo, anche se questo potrebbe comportare un risultato negativo. L’importante è non farsi condizionare, le grandi squadre hanno sempre lo stesso atteggiamento. L’avversario va rispettato ma non bisogna averne paura. Ci prenderemo dei rischi e siamo consapevoli di farlo: una volta intrapreso un certo percorso, è giusto proseguire la propria idea e migliorarla nelle difficoltà. La Lazio ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 ottobre 2020) Antonio, allenatore dell’Inter, ha presentato la sfida con la Lazio di domani in conferenza stampa. Ilè la: meglio un 5-4 che uno 0-0. Inil giudizio finale èlegato al risultato, non si va a vedere ladel gioco, l’organizzazione. Dobbiamo credere in ciò che facciamo, anche se questo potrebbe comportare un risultato negativo. L’importante è non farsi condizionare, le grandi squadre hanno sempre lo stesso atteggiamento. L’avversario va rispettato ma non bisogna averne paura. Ci prenderemo dei rischi e siamo consapevoli di farlo: una volta intrapreso un certo percorso, è giusto proseguire la propria idea e migliorarla nelle difficoltà. La Lazio ...

