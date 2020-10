Conte “Grazie alle risorse del Recovery fund innoveremo l’università” (Di sabato 3 ottobre 2020) TERAMO (ITALPRESS) – Le università come fattore di coesione sociale, luoghi di apprendimento che hanno un ruolo importante per ricucire il Paese “spezzato” dall’emergenza Coronavirus. Per questo, il Governo interverrà con misure di sostegno per l’innovazione e la riorganizzazione degli atenei, anche sfruttando l’opportunità del Recovery fund. E’ il concetto espresso dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto alla chiusura del III Forum Internazionale del Gran Sasso presso l’Università degli Studi di Teramo. “Scienza e tecnica hanno un ruolo democratico fondamentale per combattere le disuguaglianze – ha spiegato Conte – Di fronte a una progressiva involuzione delle dinamiche dello sviluppo sociale, abbiamo il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 ottobre 2020) TERAMO (ITALPRESS) – Le università come fattore di coesione sociale, luoghi di apprendimento che hanno un ruolo importante per ricucire il Paese “spezzato” dall’emergenza Coronavirus. Per questo, il Governo interverrà con misure di sostegno per l’innovazione e la riorganizzazione degli atenei, anche sfruttando l’opportunità del. E’ il concetto espresso dal presidente del Consiglio Giuseppe, intervenuto alla chiusura del III Forum Internazionale del Gran Sasso presso l’Università degli Studi di Teramo. “Scienza e tecnica hanno un ruolo democratico fondamentale per combattere le disuguaglianze – ha spiegato– Di fronte a una progressiva involuzione delle dinamiche dello sviluppo sociale, abbiamo il ...

