Consorzio Asi, Giordano contro Di Maria dopo la revoca: “Atto di disarmante pochezza” (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dell’avvocato Margherita Giordano. “La revoca che è stata perpetrata in mio danno dal presidente della Provincia Antonio Di Maria in seno al Consiglio Generale del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale è un atto di una disarmante pochezza, un gesto vile e ignobile, funzionale alle direttive in termini di epurazione impartite dal solito che è già in campagna elettorale per le prossime comunali. Un provvedimento, per giunta adottato senza un briciolo di garbo istituzionale nei confronti di una donna (ed il fatto che Di Maria non abbia avuto neppure il coraggio di avvisarmi con una telefonata qualifica la statura morale dell’uomo), che di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dell’avvocato Margherita. “Lache è stata perpetrata in mio danno dal presidente della Provincia Antonio Diin seno al Consiglio Generale delper l’Area di Sviluppo Industriale è un atto di unapochezza, un gesto vile e ignobile, funzionale alle direttive in termini di epurazione impartite dal solito che è già in campagna elettorale per le prossime comunali. Un provvedimento, per giunta adottato senza un briciolo di garbo istituzionale nei confronti di una donna (ed il fatto che Dinon abbia avuto neppure il coraggio di avvisarmi con una telefonata qualifica la statura morale dell’uomo), che di ...

Epurata una consigliera Asi, Fratelli d’Italia: “La Rocca ora è di centrosinistra”

Fuori Margherita Giordano, dentro Annalisa Donatiello. E’ l’operazione che in seno al consorzio Asi di Benevento ha condotto il presidente della Provincia Di Maria che ha messo fuori gioco la sindaca ...

