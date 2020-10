Coni, Malagò: “Sport sia ripartenza dal Covid e occasione professionale per i giovani” (Di sabato 3 ottobre 2020) Intervenendo a #RinascitaItalia, la tre giorni organizzata dall’associazione ‘Fino a prova contraria’ di Annalisa Chirico, il Presidente del Coni Giovanni Malagò, commenta l’attuale situazione dello sport nell’era del Coronavirus: “La ripartenza post Pandemia deve passare anche per il mondo dello sport e per gli eventi futuri che ci attendono. Noi ripartiamo dal valore della maglia azzurra, spiegata a questa platea di ragazzi, che viene indossata per la prima volta dalla nazionale guidata da Vittorio Pozzo, che nei suoi 27 anni da Commissario Tecnico ha conquistato due mondiali nel 1934 e nel ’38 e la medaglia d’oro a Berlino”. “Oggi il mondo dello sport si sta professionalizzando: per i nostri atleti stiamo pensando alla ‘dual carrier’, cioè studiare durante la ... Leggi su romadailynews (Di sabato 3 ottobre 2020) Intervenendo a #RinascitaItalia, la tre giorni organizzata dall’associazione ‘Fino a prova contraria’ di Annalisa Chirico, il Presidente delGiovanni Malagò, commenta l’attuale situazione dello sport nell’era del Coronavirus: “Lapost Pandemia deve passare anche per il mondo dello sport e per gli eventi futuri che ci attendono. Noi ripartiamo dal valore della maglia azzurra, spiegata a questa platea di ragazzi, che viene indossata per la prima volta dalla nazionale guidata da Vittorio Pozzo, che nei suoi 27 anni da Commissario Tecnico ha conquistato due mondiali nel 1934 e nel ’38 e la medaglia d’oro a Berlino”. “Oggi il mondo dello sport si sta professionalizzando: per i nostri atleti stiamo pensando alla ‘dual carrier’, cioè studiare durante la ...

Agenpress : Giovanni Malagò (Presidente Coni) a The Young Pope #rinascitaitalia - NarcisoBramini : Ridaje #Mattarella #palazzochigi #Conte #Malagò #spatafora #fiano #Renzi #lotti #Boldrini #coni… - cutolotto : RT @cutolotto: @ZZiliani @FIGC @Coninews @vinspadafora interesse?Movimento? Paolo non scherzi,il coni con Malago’tace perché lui stesso e’… - LelloEsposito5 : RT @gbarbaro: Bach: “Legge sport non rispetta Carta olimpica. Coni non conforme”. Spadafora: “Se Bielorussia è ok, figuriamoci l’Italia” (I… - cutolotto : @ZZiliani @FIGC @Coninews @vinspadafora interesse?Movimento? Paolo non scherzi,il coni con Malago’tace perché lui… -

Ultime Notizie dalla rete : Coni Malagò