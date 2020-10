Conferme per il Samsung Galaxy S21 con S Pen e la serie Note perde appeal (Di sabato 3 ottobre 2020) Non è la prima volta che se ne parla ma nuove indiscrezioni sul prossimo Samsung Galaxy S21 lo vorrebbero dotato della S Pen, ossia del tanto amato e pratico pennino della serie Note. L’importante novità è stata suggerita da alcuni siti sudcoreani e riportata anche da fonti come GizChina. Si preannuncia dunque un cambio di strategia davvero rilevante per il produttore, giù da inizio 2021. Perché il prossimo Samsung Galaxy S21 dovrebbe essere dotato di un pennino come nel caso dell’attuale Galaxy Note 20 e modelli precedenti degli scorsi anni? Semplice, forse proprio la serie Note sarebbe prossima alla pensione perché ora meno sensata che in passato. Con la S Pen ... Leggi su optimagazine (Di sabato 3 ottobre 2020) Non è la prima volta che se ne parla ma nuove indiscrezioni sul prossimoS21 lo vorrebbero dotato della S Pen, ossia del tanto amato e pratico pennino della. L’importante novità è stata suggerita da alcuni siti sudcoreani e riportata anche da fonti come GizChina. Si preannuncia dunque un cambio di strategia davvero rilevante per il produttore, giù da inizio 2021. Perché il prossimoS21 dovrebbe essere dotato di un pennino come nel caso dell’attuale20 e modelli precedenti degli scorsi anni? Semplice, forse proprio lasarebbe prossima alla pensione perché ora meno sensata che in passato. Con la S Pen ...

eiramxfeels : RT @georg00114: Le conferme sono troppe non sono pazza. però se non alzate il volume da farvi sanguinare le orecchie e non mettete le cuffi… - aitchmeetsem : RT @georg00114: Le conferme sono troppe non sono pazza. però se non alzate il volume da farvi sanguinare le orecchie e non mettete le cuffi… - Yunhraloveyou : @Eyesshadow97 Ho iniziato ad ascoltare qualche canzone in questa settimana magari in questo weekend mi informo un p… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferme per Terza Categoria, altre conferme per la New FG Sporting e nuovi acquisti CrotoneOK.it Germania-Russia: Maas su caso Navalnyj, sanzioni inevitabili se confermata ipotesi avvelenamento

Berlino, 03 ott 12:27 - (Agenzia Nova) - Se si avesse la conferma che il leader dell'opposizione russa Aleksej Navalnyj sia stato avvelenato per volere di Mosca, allora non ci sarà modo di aggirare le ...

Alice nella città 2020 – Il programma

Presentato al MAXXI il programma di Alice nella città, kermesse parallela alla Festa del Cinema di Roma. Ecco i titoli più attesi.

Berlino, 03 ott 12:27 - (Agenzia Nova) - Se si avesse la conferma che il leader dell'opposizione russa Aleksej Navalnyj sia stato avvelenato per volere di Mosca, allora non ci sarà modo di aggirare le ...Presentato al MAXXI il programma di Alice nella città, kermesse parallela alla Festa del Cinema di Roma. Ecco i titoli più attesi.